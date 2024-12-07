Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдгар Олехнович - статистика

Завершил карьеру
17 мая 1987 (39), Брест
#23 | Полузащитник
183 см | 72 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо-Брест
19
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
1 : 1
07.12.2024
Динамо Мн
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Витебск
2 : 0
24.11.2024
Динамо-Брест
1' - 75'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 0
09.11.2024
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
0 : 3
01.11.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
68'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
20.10.2024
Динамо-Брест
78' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.10.2024
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
3 : 6
15.09.2024
Динамо-Брест
79' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
1' - 72'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
3 : 0
16.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 2
10.08.2024
Динамо-Брест
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
3 : 2
04.08.2024
Ислочь
51' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
1 : 0
04.07.2024
Динамо-Брест
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
28.06.2024
Витебск
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
3 : 1
22.06.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
15.06.2024
Днепр
1' - 69'
30'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
2 : 0
01.06.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
1 : 4
17.05.2024
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2024
Гомель
1' - 71'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 2
04.05.2024
Динамо-Брест
1' - 78'
61, 61'
61'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
1' - 90'
44'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
1' - 84'
9'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
62' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
1 : 1
15.03.2024
Динамо-Брест
Был в запасе
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+