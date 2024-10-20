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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест: обзор матча 20 октября 2024
Торпедо-БелАЗ
20.10.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
66'
М. Скавыш
70'
А. Ковалев
85'
А. Бутаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
90'
+1
86'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
М. Касараб
ГОЛ! 3:0!
А. Бутаревич
Пас отдал
Д. Лаптев
85'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ковалев
81'
78'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Н. Бурак
ГОЛ! 2:0!
А. Ковалев
Пас отдал
А. Бутаревич
70'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
М. Скавыш
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
66'
50'
Желтая карточка
М. Касараб
46'
Замена
S. Essono
️️️️
А. Свирепа
46'
Замена
Д. Тве
️️️️
И. Черняк
14'
Желтая карточка
Д. Муссинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
87
S. Essono
ЦЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
19
Руцкий
27
Нечаев
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
17
Ковалев
15
Скавыш
4-1-1-2-2
16
Козакевич
33
Рахманов
2
Муссинга
15
Касараб
23
Лях
7
Свирепа
62
Гордейчук
15
Орешкевич
42
Бурак
11
Барковский
22
Черняк
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
17
Ковалев
10
Шарковский
10
Шарковский
17
Ковалев
15
Скавыш
10
Лаптев
10
Лаптев
15
Скавыш
7
Свирепа
87
87
7
Свирепа
42
Бурак
23
Олехнович
23
Олехнович
42
Бурак
15
Касараб
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Касараб
22
Черняк
2
Тве
2
Тве
22
Черняк
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ковальчук
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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