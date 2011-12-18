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    Игнасио Пьятти - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Игнасио
    Фамилия Пьятти
    Команда Монреаль Импакт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 73' -90' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    25.03.2012 Был в запасе Новара (Новара) 0:0 Лечче (Лечче)
    11.03.2012 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    26.02.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Лечче (Лечче)
    01.02.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Лечче (Лечче)
    29.01.2012 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:0 Интер (Милан)
    22.01.2012 76' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Кьево (Верона)
    15.01.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Лечче (Лечче)
    21.12.2011 46' -90' Интер (Милан) 4:1 Лечче (Лечче)
    18.12.2011 Был в запасе Парма (Парма) 3:3 Лечче (Лечче)
    10.12.2011 81' -90' Лечче (Лечче) 2:3 Лацио (Рим)
    26.11.2011 23' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Катания (Катания)
    20.11.2011 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Новара (Новара)
    27.10.2011 1' -90' Палермо (Палермо) 2:0 Лечче (Лечче)
    02.10.2011 1' -46' Лечче (Лечче) 0:2 Кальяри (Кальяри)
    25.09.2011 1' -90' Сиена (Сиена) 3:0 Лечче (Лечче)
    21.09.2011 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    18.09.2011 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Лечче (Лечче)
    63'
    11.09.2011 78' -90' Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
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