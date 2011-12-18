Игнасио Пьятти - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Пьятти
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Пьятти
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|73' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|25.03.2012
|Был в запасе
|Новара (Новара)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|01.02.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:0
|Интер (Милан)
|22.01.2012
|76' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Кьево (Верона)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Лечче (Лечче)
|21.12.2011
|46' -90'
|Интер (Милан)
|4:1
|Лечче (Лечче)
|18.12.2011
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|3:3
|Лечче (Лечче)
|10.12.2011
|81' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:3
|Лацио (Рим)
|26.11.2011
|23' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Катания (Катания)
|20.11.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Новара (Новара)
|27.10.2011
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|02.10.2011
|1' -46'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Кальяри (Кальяри)
|25.09.2011
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|21.09.2011
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|18.09.2011
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|63'
|11.09.2011
|78' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)