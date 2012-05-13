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Игнасио Пьятти
Статистика
Игнасио Пьятти - статистика
Завершил карьеру
4 февраля 1985 (41)
#10 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
73' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0 : 0
25.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
26.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 0
29.01.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2 : 2
22.01.2012
Кьево
76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
15.01.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
21.12.2011
Лечче
46' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3 : 3
18.12.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 3
10.12.2011
Лацио
81' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
23' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2 : 0
27.10.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 2
02.10.2011
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3 : 0
25.09.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
18.09.2011
Лечче
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
78' - 90'
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