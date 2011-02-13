|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Брешиа (Брешиа)
|30.04.2011
|84' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Чезена (Чезена)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Бари (Бари)
|03.04.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|12.03.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|06.03.2011
|89' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Чезена (Чезена)
|27.02.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Кьево (Верона)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|23.01.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|16.01.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Рома (Рим)
|21.11.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|10.11.2010
|82' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Лацио (Рим)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|31.10.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Парма (Парма)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:0
|Милан (Милан)
|28.08.2010
|73' -90'
|Рома (Рим)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|89'