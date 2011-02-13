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    Луиджи Пианджерельи - статистика

    Полузащитник
    Имя Луиджи
    Фамилия Пианджерельи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 октября 1973 (49 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    30.04.2011 84' -90' Чезена (Чезена) 1:2 Интер (Милан)
    23.04.2011 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Чезена (Чезена)
    17.04.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Бари (Бари)
    03.04.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    19.03.2011 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Чезена (Чезена)
    12.03.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Ювентус (Турин)
    06.03.2011 89' -90' Сампдория (Генуя) 2:3 Чезена (Чезена)
    27.02.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Кьево (Верона)
    13.02.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Удинезе (Удине)
    23.01.2011 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    16.01.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Рома (Рим)
    21.11.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:2 Палермо (Палермо)
    13.11.2010 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Чезена (Чезена)
    10.11.2010 82' -90' Чезена (Чезена) 1:0 Лацио (Рим)
    07.11.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Чезена (Чезена)
    31.10.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Сампдория (Генуя)
    24.10.2010 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Чезена (Чезена)
    17.10.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Парма (Парма)
    11.09.2010 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:0 Милан (Милан)
    28.08.2010 73' -90' Рома (Рим) 0:0 Чезена (Чезена)
    89'
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