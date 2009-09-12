|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Химки (Химки)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:3
|Томь (Томск)
|30.10.2009
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Химки (Химки)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:3
|Спартак (Москва)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:1
|Химки (Химки)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|26.09.2009
|Был в запасе
|ФК Москва (Москва)
|3:0
|Химки (Химки)
|18.09.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|12.09.2009
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|2:1
|Химки (Химки)
|22.08.2009
|1' -18'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Химки (Химки)
|17'
|16.08.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)
|09.08.2009
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Химки (Химки)
|02.08.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Динамо (Москва)
|24.07.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|19.07.2009
|74' -90'
|Томь (Томск)
|4:0
|Химки (Химки)
|10.07.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|06.07.2009
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:3
|Рубин (Казань)
|25.04.2009
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:2
|Химки (Химки)
|8'
|19.04.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|78'
|10.04.2009
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Химки (Химки)
|03.04.2009
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|21.03.2009
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:2
|Химки (Химки)
|14.03.2009
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Химки (Химки)