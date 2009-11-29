Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вуле Тривунович - статистика

Завершил карьеру
13 марта 1983 (43)
| Защитник
188 см | 83 кг
Босния и Герцеговина | Сербия
Статистика Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
1 : 3
29.11.2009
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
21.11.2009
Химки
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1 : 3
07.11.2009
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Сатурн
1 : 0
30.10.2009
Химки
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
0 : 3
24.10.2009
Спартак
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
2 : 1
17.10.2009
Химки
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Химки
1 : 2
03.10.2009
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Москва
3 : 0
26.09.2009
Химки
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
0 : 2
18.09.2009
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
12.09.2009
Химки
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
2 : 1
22.08.2009
Химки
1' - 18'
17'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1 : 3
16.08.2009
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2 : 0
09.08.2009
Химки
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
0 : 2
02.08.2009
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Химки
2 : 0
24.07.2009
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Томь
4 : 0
19.07.2009
Химки
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1 : 0
10.07.2009
Сатурн
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2 : 3
06.07.2009
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4 : 2
25.04.2009
Химки
1' - 90'
8'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0 : 3
19.04.2009
ЦСКА
1' - 90'
78'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
3 : 0
10.04.2009
Химки
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0 : 1
03.04.2009
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3 : 2
21.03.2009
Химки
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
14.03.2009
Химки
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
1
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+