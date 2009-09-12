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    Вуле Тривунович - статистика

    Имя Вуле
    Фамилия Тривунович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 марта 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2009 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Локомотив (Москва)
    21.11.2009 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 Химки (Химки)
    07.11.2009 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Томь (Томск)
    30.10.2009 Был в запасе Сатурн (Раменское) 1:0 Химки (Химки)
    24.10.2009 Был в запасе Химки (Химки) 0:3 Спартак (Москва)
    17.10.2009 Был в запасе Рубин (Казань) 2:1 Химки (Химки)
    03.10.2009 Был в запасе Химки (Химки) 1:2 Ахмат (Грозный)
    26.09.2009 Был в запасе ФК Москва (Москва) 3:0 Химки (Химки)
    18.09.2009 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    12.09.2009 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:1 Химки (Химки)
    22.08.2009 1' -18' ЦСКА (Москва) 2:1 Химки (Химки)
    17'
    16.08.2009 Был в запасе Химки (Химки) 1:3 Крылья Советов (Самара)
    09.08.2009 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Химки (Химки)
    02.08.2009 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Динамо (Москва)
    24.07.2009 1' -90' Химки (Химки) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    19.07.2009 74' -90' Томь (Томск) 4:0 Химки (Химки)
    10.07.2009 1' -90' Химки (Химки) 1:0 Сатурн (Раменское)
    06.07.2009 Был в запасе Химки (Химки) 2:3 Рубин (Казань)
    25.04.2009 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:2 Химки (Химки)
    8'
    19.04.2009 1' -90' Химки (Химки) 0:3 ЦСКА (Москва)
    78'
    10.04.2009 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Химки (Химки)
    03.04.2009 1' -90' Химки (Химки) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    21.03.2009 1' -90' Динамо (Москва) 3:2 Химки (Химки)
    14.03.2009 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Химки (Химки)
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