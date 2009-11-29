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Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 29 ноября 2009
Химки
29.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
66'
А. Антипенко
6'
П. Одемвингие
15'
Д. Сычев
84'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Локомотив
Замена
Д. Сенников
️️️️
Родолфо
ГОЛ! 1:3!
Д. Сычев
Пас отдал
Д. Торбинский
Желтая карточка
И. Максимов
Замена
Р. Камболов
️️️️
Вагнер
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:2!
А. Антипенко
Пас отдал
О. Кожанов
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
И. Цветкович
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сычев
Пас отдал
Р. Янбаев
Желтая карточка
Д. Блатняк
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Д. Торбинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
20
Олег Кожанов
ЛП
43
Арсений Логашов
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Александр Антипенко
АП
78
Илья Максимов
АП
19
Драган Блатняк
ПП
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
13
Вагнер
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Александр Швецов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-2
27
Комаров
33
Гапон
0
Сансони
5
Зиновьев
5
Головатенко
20
Кожанов
43
Логашов
31
Цветкович
19
Блатняк
78
Максимов
19
Антипенко
4-4-2
1
Гилерме
55
Янбаев
30
Асатиани
2
Родолфо
23
Кузьмин
88
Глушаков
13
Вагнер
19
Дуймович
6
Торбинский
0
Сычев
27
Одемвингие
2
Родолфо
0
Сенников
0
Сенников
2
Родолфо
88
Глушаков
9
Гатагов
9
Гатагов
88
Глушаков
13
Вагнер
88
Камболов
88
Камболов
13
Вагнер
Остались в запасе
Химки
Локомотив
18
Александр Швецов
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
1
Марек Чех
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Статистика матча Химки - Локомотив
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Резервный судья:
М. Вилков (Нижний Новгород)
Делегат:
Ю. Макаров (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт" 13:25 (прямая); "НТВ+ Спорт" 13:45 (прямая)
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