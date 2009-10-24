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Химки - Спартак
Химки - Спартак: обзор матча 24 октября 2009
Химки
24.10.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
10'
Веллитон
44'
С. Паршивлюк
88'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак
Замена
️️️️
М. Зиновьев
ГОЛ! 0:3!
Веллитон
Пас отдал
Н. Баженов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Алекс
Замена
Ибсон
️️️️
Кариока
Замена
А. Антипенко
️️️️
Д. Блатняк
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Джано
Желтая карточка
Б. Ротенберг
ГОЛ! 0:2!
С. Паршивлюк
10'
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Пас отдал
Н. Баженов
Желтая карточка
И. Старков
Желтая карточка
Кариока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
10
Иван Старков
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
20
Олег Кожанов
ПП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
ЛП
12
Алекс
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
5
Кариока
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Химки
0
Боян Мишич
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
80
Ибсон
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-4-1-1
27
Комаров
10
Старков
31
Ибрагимов
0
Сансони
28
Ротенберг
25
Семочко
31
Цветкович
3
Ахмедов
20
Кожанов
19
Блатняк
24
Мамонов
4-5-1
35
Джанаев
18
Паршивлюк
39
Штранцль
25
Йиранек
30
Кудряшов
32
Баженов
12
Алекс
34
Сабитов
5
Кариока
7
Джано
11
Веллитон
5
Зиновьев
5
Зиновьев
19
Блатняк
19
Антипенко
19
Антипенко
19
Блатняк
5
Кариока
80
Ибсон
80
Ибсон
5
Кариока
7
Джано
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
7
Джано
12
Алекс
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
12
Алекс
Остались в запасе
Химки
Спартак
0
Боян Мишич
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
0
Боян Мишич
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Химки - Спартак
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
В. Волков (оба - Москва)
Резервный судья:
Е. Турбин (Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая); "Спорт" 21:25 (в записи)
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