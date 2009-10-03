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Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 03 октября 2009
Химки
03.10.2009, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
85'
Ю. Кириллов
11'
Ш. Лахиялов (П)
82'
Т. Джабраилов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ахмат
+4
Желтая карточка
А. Дикань
ГОЛ! 1:2!
Ю. Кириллов
Пас отдал
Д. Семочко
ГОЛ! 0:2!
Т. Джабраилов
Пас отдал
Благо
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
О. Власов
️️️️
З. Хаймович
Замена
Г. Гогуа
️️️️
Д. Панку
Замена
Г. Де Лима Клебер
️️️️
З. Садаев
Замена
О. Кожанов
️️️️
М. Ромащенко
Желтая карточка
З. Хаймович
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Д. Семочко
15'
Желтая карточка
З. Садаев
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Б. Ротенберг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
22
Максим Ромащенко
ЛП
43
Арсений Логашов
ЦП
33
Евгений Гапон
ЦП
42
Юрий Кириллов
АП
78
Илья Максимов
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
40
Благо
ЛП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦП
9
Заур Садаев
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Химки
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-4-1-1
27
Комаров
5
Головатенко
5
Зиновьев
25
Семочко
28
Ротенберг
22
Ромащенко
43
Логашов
33
Гапон
78
Максимов
42
Кириллов
19
Антипенко
4-4-1-1
31
Дикань
40
Уциев
8
Омельянчук
4
Хаймович
8
Забавник
10
Кацаев
0
Джабраилов
11
Панку
40
Благо
9
Садаев
13
Лахиялов
22
Ромащенко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Ромащенко
9
Садаев
0
Клебер
0
Клебер
9
Садаев
11
Панку
7
Гогуа
7
Гогуа
11
Панку
4
Хаймович
84
Власов
84
Власов
4
Хаймович
Остались в запасе
Химки
Ахмат
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
24
Антон Мамонов
ЦФ
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Статистика матча Химки - Ахмат
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
С. Хральцов (оба - Москва)
Резервный судья:
Е. Турбин (Москва)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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