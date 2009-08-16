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РПЛ 2026/2027
Химки - Крылья Советов
Химки - Крылья Советов: обзор матча 16 августа 2009
Химки
16.08.2009, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
8'
О. Кожанов
23'
Я. Коллер
69'
Т. Калачев
79'
Т. Калачев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Крылья Советов
Желтая карточка
И. Цветкович
+2
+1
Замена
Е. Савин
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Т. Калачев
Красная карточка
А. Ибрагимов
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Калачев
Замена
А. Антипенко
️️️️
О. Кожанов
ГОЛ! 1:2!
Т. Калачев
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
И. Максимов
️️️️
А. Стрельцов
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Бобер
Замена
О. Иванов
️️️️
Р. Адамов
Замена
И. Цветкович
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
И. Старков
ГОЛ! 1:1!
Я. Коллер
Пас отдал
А. Бобер
Желтая карточка
А. Ибрагимов
ГОЛ! 1:0!
О. Кожанов
Пас отдал
А. Стрельцов
Желтая карточка
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Иван Старков
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
22
Максим Ромащенко
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
ЦП
19
Андрей Стрельцов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
0
Ян Коллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химки
0
Боян Мишич
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-4-2
27
Комаров
10
Старков
31
Ибрагимов
5
Зиновьев
25
Семочко
22
Ромащенко
42
Кириллов
19
Блатняк
19
Стрельцов
20
Кожанов
81
Низамутдинов
4-4-2
31
Лобос
49
Шишкин
63
Белозеров
0
Таранов
3
Будылин
2
Калачев
99
Иванов
8
Бобер
55
Кулик
0
Коллер
21
Адамов
19
Стрельцов
78
Максимов
78
Максимов
19
Стрельцов
42
Кириллов
31
Цветкович
31
Цветкович
42
Кириллов
20
Кожанов
19
Антипенко
19
Антипенко
20
Кожанов
8
Бобер
20
Игнатьев
20
Игнатьев
8
Бобер
21
Адамов
19
Иванов
19
Иванов
21
Адамов
2
Калачев
99
Савин
99
Савин
2
Калачев
Остались в запасе
Химки
Крылья Советов
0
Боян Мишич
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Боян Мишич
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Химки - Крылья Советов
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Семёнов В.В. (Гатчина)
Стадион:
Арена-Химки
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