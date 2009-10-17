Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Химки
Рубин - Химки: обзор матча 17 октября 2009
Рубин
17.10.2009, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Химки
32'
Г. Карадениз
54'
А. Касаев
88'
А. Антипенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Химки
ГОЛ! 2:1!
А. Антипенко
Пас отдал
О. Кожанов
Желтая карточка
К. Ахмедов
Желтая карточка
М. Зиновьев
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Навас
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Максимов
Замена
А. Домингес
️️️️
Г. Карадениз
Замена
К. Ахмедов
️️️️
С. Роже Сансони
ГОЛ! 2:0!
А. Касаев
Пас отдал
Г. Карадениз
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Желтая карточка
Е. Гапон
Желтая карточка
И. Максимов
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Бухаров
Травма
А. Бухаров
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
0
Степан Томас
(К)
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Химки
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
0
Себастьян Роже Сансони
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЛП
19
Драган Блатняк
ЦП
5
Виктор Головатенко
ЦП
78
Илья Максимов
АП
25
Дмитрий Семочко
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
Химки
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Александр Антипенко
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
16
Квирквелия
24
Попов
44
Навас
17
Калешин
11
Касаев
15
Муравски
0
Томас
61
Карадениз
99
Кабзе
11
Бухаров
4-4-1-1
27
Комаров
43
Логашов
0
Сансони
5
Зиновьев
33
Гапон
25
Семочко
19
Блатняк
5
Головатенко
42
Кириллов
78
Максимов
20
Кожанов
11
Бухаров
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Бухаров
44
Навас
76
Шаронов
76
Шаронов
44
Навас
61
Карадениз
10
Домингес
10
Домингес
61
Карадениз
0
Сансони
3
Ахмедов
3
Ахмедов
0
Сансони
78
Максимов
19
Антипенко
19
Антипенко
78
Максимов
Остались в запасе
Рубин
Химки
0
Евгений Черемисин
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
24
Антон Мамонов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Химки
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
А. Монахов (Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Химки
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+