Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Химки
Томь - Химки: обзор матча 19 июля 2009
Томь
19.07.2009, воскресенье, 13:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Химки
18'
В. Климов
27'
А. Харитонов
64'
Г. Мазнов
67'
А. Радосавлевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Химки
Желтая карточка
В. Строев
Замена
Е. Филипенко
️️️️
С. Скобляков
Замена
В. Тривунович
️️️️
Д. Блатняк
Замена
В. Дядюн
️️️️
Г. Мазнов
Желтая карточка
М. Йованович
Замена
К. Ковальчук
️️️️
В. Волков
ГОЛ! 4:0!
А. Радосавлевич
Вторая желтая
С. Пилипчук
ГОЛ! 3:0!
Г. Мазнов
Пас отдал
А. Харитонов
Замена
И. Цветкович
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
О. Самсонов
Желтая карточка
С. Пилипчук
Желтая карточка
Д. Блатняк
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Стрельцов
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ! 2:0!
А. Харитонов
Пас отдал
Г. Мазнов
Желтая карточка
М. Зиновьев
ГОЛ! 1:0!
В. Климов
Пас отдал
А. Харитонов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
37
Джордже Йокич
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
55
Сергей Скобляков
ЦЗ
12
Александар Радосавлевич
ПЗ
26
Виктор Строев
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ЦП
83
Александр Харитонов
ПП
11
Виталий Волков
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
36
Олег Самсонов
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
5
Сергей Пилипчук
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-4-2
35
Парейко
37
Йокич
24
Смирнов
55
Скобляков
12
Радосавлевич
26
Строев
66
Мичков
33
Климов
83
Харитонов
10
Мазнов
11
Волков
4-4-2
21
Березовский
5
Головатенко
5
Зиновьев
2
Настич
0
Йованович
19
Блатняк
42
Кириллов
36
Самсонов
19
Стрельцов
5
Пилипчук
81
Низамутдинов
55
Скобляков
24
Филипенко
24
Филипенко
55
Скобляков
11
Волков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
11
Волков
10
Мазнов
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Мазнов
19
Блатняк
0
Тривунович
0
Тривунович
19
Блатняк
36
Самсонов
31
Цветкович
31
Цветкович
36
Самсонов
19
Стрельцов
20
Кожанов
20
Кожанов
19
Стрельцов
Остались в запасе
Томь
Химки
16
Алексей Поляков
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Статистика матча Томь - Химки
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников
В.Волков (оба - Москва)
Делегат:
Э.Лакомов (Азов)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:30 (прямая)
Новости команд
Все
Томь
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+