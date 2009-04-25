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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 25 апреля 2009
Зенит
25.04.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Химки
8'
В. Тривунович (АГ)
28'
И. Семшов
62'
Ф. Текке
88'
П. Погребняк
45'
И. Максимов
80'
А. Антипенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Химки
Замена
Б. Киракосян
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 4:2!
П. Погребняк
Пас отдал
К. Зырянов
ГОЛ! 3:2!
А. Антипенко
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
С. Хусти
️️️️
Данни
Желтая карточка
О. Самсонов
Замена
О. Самсонов
️️️️
С. Пилипчук
Замена
А. Антипенко
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 3:1!
Ф. Текке
Пас отдал
Ф. Мейра
Замена
А. Тимощук
️️️️
И. Крижанац
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
М. Зиновьев
Замена
П. Погребняк
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 2:1!
И. Максимов
Пас отдал
Д. Блатняк
ГОЛ! 2:0!
И. Семшов
Пас отдал
К. Зырянов
Желтая карточка
К. Дон Джин
17'
16'
Желтая карточка
В. Будянский
15'
Вторая желтая
О. Кожанов
14'
Желтая карточка
О. Кожанов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Тривунович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Ким Дон Джин
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
2
Ненад Настич
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
5
Максим Зиновьев
ЦП
28
Виктор Будянский
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
5
Сергей Пилипчук
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
0
Фернандо Риксен
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Александр Швецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
0
Марко Шимич
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
3
Ким Дон Джин
6
Мейра
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
10
Данни
18
Зырянов
20
Семшов
20
Файзулин
33
Текке
4-5-1
21
Березовский
2
Настич
0
Тривунович
28
Ротенберг
0
Йованович
5
Пилипчук
5
Зиновьев
28
Будянский
78
Максимов
19
Блатняк
20
Кожанов
10
Данни
9
Хусти
9
Хусти
10
Данни
4
Крижанац
44
Тимощук
44
Тимощук
4
Крижанац
20
Файзулин
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Файзулин
0
Йованович
23
Киракосян
23
Киракосян
0
Йованович
5
Пилипчук
36
Самсонов
36
Самсонов
5
Пилипчук
78
Максимов
19
Антипенко
19
Антипенко
78
Максимов
Остались в запасе
Зенит
Химки
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дик Адвокат
18
Александр Швецов
ЦП
0
Марко Шимич
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
0
Марко Шимич
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Зенит - Химки
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
В. Проскурин (Воронеж)
Стадион:
Петровский
Посещаемость:
20000 из 21504 зрителей (93%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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