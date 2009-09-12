Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Химки
Кубань (ЛФЛ) - Химки: обзор матча 12 сентября 2009
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2009, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Химки
7'
Д. Траоре
90+3'
Г. Джиоев
15'
Д. Блатняк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Химки
Желтая карточка
И. Шевченко
+4
ГОЛ! 2:1!
Г. Джиоев
Пас отдал
А. Засеев
+3
+1
Замена
О. Кожанов
️️️️
И. Старков
Замена
Г. Джиоев
️️️️
А. Топчу
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Х. Драман
Замена
Д. Семочко
️️️️
Б. Ротенберг
Замена
И. Шевченко
️️️️
Х. Бабангида
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
М. Йованович
+1
Желтая карточка
И. Цветкович
Желтая карточка
Б. Ротенберг
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Блатняк
Желтая карточка
В. Боавентура
14'
12'
Желтая карточка
И. Старков
Желтая карточка
М. Ромащенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Траоре
Пас отдал
Х. Бабангида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
30
Андрей Иосиф Мурешан
ОП
89
Харуна Бабангида
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Миодраг Йованович
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
22
Максим Ромащенко
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Драган Блатняк
(К)
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
4-1-4-1
62
Ботвиньев
98
Боавентура
30
Зуэла
2
Засеев
14
Хагуш
30
Мурешан
0
Драман
89
Бабангида
8
Тлисов
10
Топчу
15
Траоре
4-5-1
21
Березовский
28
Ротенберг
0
Йованович
0
Тривунович
5
Головатенко
19
Блатняк
22
Ромащенко
31
Цветкович
78
Максимов
10
Старков
19
Антипенко
0
Драман
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
0
Драман
10
Топчу
23
Джиоев
23
Джиоев
10
Топчу
89
Бабангида
99
Шевченко
99
Шевченко
89
Бабангида
0
Йованович
31
Ибрагимов
31
Ибрагимов
0
Йованович
28
Ротенберг
25
Семочко
25
Семочко
28
Ротенберг
10
Старков
20
Кожанов
20
Кожанов
10
Старков
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Химки
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
27
Михаил Комаров
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
50
Кшиштоф Лагиевка
ЦЗ
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
42
Юрий Кириллов
ЦП
24
Антон Мамонов
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Химки
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В.Ходеев (Воронеж)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+