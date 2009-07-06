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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Рубин
Химки - Рубин: обзор матча 06 июля 2009
Химки
06.07.2009, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Рубин
9'
М. Зиновьев
87'
И. Цветкович
20'
А. Бухаров
58'
А. Бухаров
66'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Рубин
ГОЛ! 2:3!
И. Цветкович
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
М. Йованович
️️️️
А. Ибрагимов
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Бухаров
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Домингес
Замена
И. Цветкович
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 1:3!
А. Бухаров
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Горбанец
ГОЛ! 1:2!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Горбанец
Замена
В. Никифоров
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
А. Ибрагимов
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Бухаров
Пас отдал
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:0!
М. Зиновьев
Пас отдал
Д. Блатняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЛП
19
Драган Блатняк
ЦП
31
Адиль Ибрагимов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
5
Сергей Пилипчук
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
10
Алехандро Домингес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Химки
21
Роман Березовский
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Рубин
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
21
Роман Адамов
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-2
23
Бородин
5
Головатенко
28
Ротенберг
5
Зиновьев
19
Стрельцов
42
Кириллов
19
Блатняк
31
Ибрагимов
36
Самсонов
5
Пилипчук
81
Низамутдинов
4-3-1-2
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
44
Навас
24
Попов
14
Ансальди
16
Нобоа
37
Семак
61
Карадениз
32
Горбанец
10
Домингес
11
Бухаров
28
Ротенберг
10
Никифоров
10
Никифоров
28
Ротенберг
31
Ибрагимов
0
Йованович
0
Йованович
31
Ибрагимов
42
Кириллов
31
Цветкович
31
Цветкович
42
Кириллов
32
Горбанец
91
Гаджиев
91
Гаджиев
32
Горбанец
11
Бухаров
21
Адамов
21
Адамов
11
Бухаров
10
Домингес
99
Кабзе
99
Кабзе
10
Домингес
Остались в запасе
Химки
Рубин
21
Роман Березовский
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Химки - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Д. Мосякин
А. Монахов (оба - Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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