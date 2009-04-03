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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Ростов
Химки - Ростов: обзор матча 03 апреля 2009
Химки
03.04.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
75'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ростов
+1
Замена
М. Осинов
️️️️
Б. Петрович
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
Д. Анджелкович
Замена
В. Никифоров
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Е. Чо Хонг
️️️️
А. Гацкан
Замена
А. Антипенко
️️️️
О. Кожанов
Замена
М. Рожков
️️️️
Р. Ленгиел
Травма
Р. Ленгиел
Желтая карточка
А. Черкес
Замена
Е. Гапон
️️️️
М. Йованович
Желтая карточка
В. Будянский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
28
Виктор Будянский
ЦП
5
Сергей Пилипчук
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
0
Ненад Сливич
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Александр Швецов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
4-4-2
21
Березовский
0
Йованович
2
Настич
0
Тривунович
5
Головатенко
19
Блатняк
31
Цветкович
28
Будянский
5
Пилипчук
81
Низамутдинов
20
Кожанов
4-3-1-2
16
Мандрыкин
8
Черкес
6
Ленгиел
15
Живанович
33
Анджелкович
0
Сливич
24
Кульчий
8
Гацкан
11
Петрович
10
Лебеденко
90
Ахметович
81
Низамутдинов
10
Никифоров
10
Никифоров
81
Низамутдинов
0
Йованович
33
Гапон
33
Гапон
0
Йованович
20
Кожанов
19
Антипенко
19
Антипенко
20
Кожанов
6
Ленгиел
0
Рожков
0
Рожков
6
Ленгиел
11
Петрович
81
Осинов
81
Осинов
11
Петрович
8
Гацкан
0
Хонг
0
Хонг
8
Гацкан
Остались в запасе
Химки
Ростов
18
Александр Швецов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
23
Дмитрий Бородин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Химки - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
4000 из 18636 зрителей (21%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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