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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 14 марта 2009
Локомотив
14.03.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Химки
64'
Д. Глушаков
27'
М. Йованович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Химки
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Муджири
Замена
С. Пилипчук
️️️️
А. Антипенко
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
О. Кожанов
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
П. Одемвингие
Желтая карточка
А. Антипенко
Замена
Фининьо
️️️️
Я. Дюрица
Травма
Я. Дюрица
ГОЛ! 0:1!
М. Йованович
Пас отдал
Д. Блатняк
Желтая карточка
Родолфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
0
Миодраг Йованович
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
28
Виктор Будянский
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
20
Олег Кожанов
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
99
Станислав Иванов
ЦП
70
Шарлес
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
18
Александр Швецов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-3-2
1
Чех
55
Янбаев
2
Родолфо
25
Баша
4
Дюрица
19
Дуймович
14
Билялетдинов
88
Глушаков
0
Муджири
0
Сычев
27
Одемвингие
3-2-3-2
21
Березовский
10
Никифоров
2
Настич
0
Тривунович
19
Стрельцов
0
Йованович
19
Блатняк
28
Будянский
31
Цветкович
19
Антипенко
20
Кожанов
4
Дюрица
13
Фининьо
13
Фининьо
4
Дюрица
0
Муджири
6
Торбинский
6
Торбинский
0
Муджири
19
Антипенко
5
Пилипчук
5
Пилипчук
19
Антипенко
20
Кожанов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
20
Кожанов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
99
Станислав Иванов
ЦП
70
Шарлес
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
18
Александр Швецов
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
99
Станислав Иванов
ЦП
70
Шарлес
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Статистика матча Локомотив - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Посещаемость:
14240 из 28800 зрителей (49%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 20:30 (в записи)
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