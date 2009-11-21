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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Химки
Амкар-Пермь - Химки: обзор матча 21 ноября 2009
Амкар-Пермь
21.11.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Химки
15'
Д. Белоруков
23'
С. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Химки
Замена
Н. Жиляев
️️️️
С. Волков
+1
Желтая карточка
И. Старков
Замена
М. Гаал
️️️️
В. Федорив
Замена
Э. Юнузович
️️️️
П. Сикимич
Желтая карточка
А. Антипенко
Желтая карточка
В. Гришин
Замена
А. Мамонов
️️️️
О. Кожанов
Желтая карточка
С. Роже Сансони
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
Д. Семочко
Желтая карточка
Н. Дринчич
ГОЛ! 2:0!
С. Волков
Пас отдал
Г. Пеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Белоруков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
0
Себастьян Роже Сансони
ЦП
43
Арсений Логашов
АП
20
Олег Кожанов
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
24
Антон Мамонов
ЦФ
4-4-2
1
Усминский
24
Федорив
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
81
Сикимич
1
Волков
4-4-1-1
21
Березовский
25
Семочко
5
Зиновьев
33
Гапон
5
Головатенко
20
Кожанов
42
Кириллов
0
Сансони
10
Старков
43
Логашов
19
Антипенко
24
Федорив
13
Гаал
13
Гаал
24
Федорив
1
Волков
9
Жиляев
9
Жиляев
1
Волков
81
Сикимич
86
Юнузович
86
Юнузович
81
Сикимич
20
Кожанов
24
Мамонов
24
Мамонов
20
Кожанов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Химки
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
27
Михаил Комаров
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Амкар-Пермь - Химки
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
С. Хральцов (Москва)
Резервный судья:
Э. Малый (Волгоград)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ NBA TV" 13:45 (прямая)
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