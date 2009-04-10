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Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 10 апреля 2009
Крылья Советов
10.04.2009, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Химки
22'
Я. Коллер
66'
Р. Аджинджал (П)
78'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Химки
ГОЛ! 3:0!
Т. Калачев
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Кулик
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Е. Савин
Замена
И. Максимов
️️️️
Н. Настич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Аджинджал
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
Д. Блатняк
Замена
Я. Тапани Виртанен
️️️️
С. Пилипчук
Замена
И. Таранов
️️️️
А. Бобер
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
В. Никифоров
ГОЛ! 1:0!
Я. Коллер
Пас отдал
Е. Савин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
8
Антон Бобер
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
99
Евгений Савин
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
5
Максим Зиновьев
ЦП
28
Виктор Будянский
ЦП
19
Драган Блатняк
АП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
18
Александр Швецов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-4-1
31
Лобос
3
Леилтон
63
Белозеров
39
Ярошик
49
Шишкин
8
Бобер
2
Калачев
55
Кулик
20
Аджинджал
99
Савин
0
Коллер
3-2-3-1-1
21
Березовский
10
Никифоров
2
Настич
0
Тривунович
5
Головатенко
23
Киракосян
5
Зиновьев
28
Будянский
5
Пилипчук
19
Блатняк
19
Антипенко
8
Бобер
0
Таранов
0
Таранов
8
Бобер
99
Савин
20
Игнатьев
20
Игнатьев
99
Савин
55
Кулик
19
Иванов
19
Иванов
55
Кулик
5
Пилипчук
0
Виртанен
0
Виртанен
5
Пилипчук
2
Настич
78
Максимов
78
Максимов
2
Настич
10
Никифоров
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
10
Никифоров
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
18
Александр Швецов
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
О Бом Сок
ПЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Крылья Советов - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Монахов (Москва)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
21200 из 35000 зрителей (60%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:45 (прямая)
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