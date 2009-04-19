Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - ЦСКА
Химки - ЦСКА: обзор матча 19 апреля 2009
Химки
19.04.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
7'
М. Красич
31'
М. Красич
74'
М. Красич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - ЦСКА
Замена
Л. Калоуда
️️️️
А. Дзагоев
Замена
М. Шимич
️️️️
М. Зиновьев
Желтая карточка
Б. Киракосян
Желтая карточка
В. Тривунович
Желтая карточка
М. Йованович
ГОЛ! 0:3!
М. Красич
Пас отдал
М. Маазу
Замена
О. Кожанов
️️️️
И. Максимов
Замена
М. Маазу
️️️️
Т. Нецид
Замена
Я. Тапани Виртанен
️️️️
В. Никифоров
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:2!
М. Красич
ГОЛ! 0:1!
М. Красич
Пас отдал
С. Игнашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
0
Миодраг Йованович
(К)
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
28
Виктор Будянский
ЦП
5
Максим Зиновьев
ЦП
78
Илья Максимов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Химки
21
Роман Березовский
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Александр Швецов
ЦП
0
Яни Тапани Виртанен
ЦФ
0
Марко Шимич
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Бородин
10
Никифоров
28
Ротенберг
0
Тривунович
23
Киракосян
0
Йованович
19
Блатняк
5
Зиновьев
28
Будянский
78
Максимов
81
Низамутдинов
4-5-1
35
Акинфеев
15
Одиа
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
17
Красич
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Жирков
15
Нецид
10
Никифоров
0
Виртанен
0
Виртанен
10
Никифоров
5
Зиновьев
0
Шимич
0
Шимич
5
Зиновьев
78
Максимов
20
Кожанов
20
Кожанов
78
Максимов
66
Дзагоев
10
Калоуда
10
Калоуда
66
Дзагоев
18
Жирков
63
Рыжов
63
Рыжов
18
Жирков
15
Нецид
22
Маазу
22
Маазу
15
Нецид
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
18
Александр Швецов
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
18
Александр Швецов
ЦП
21
Роман Березовский
ВР
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Химки - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
7500 из 18636 зрителей (40%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 21:25 (в записи)
Новости команд
Все
Химки
ЦСКА
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
00:31
1
ЦСКА хочет прописать сумму отступных в контракте Кисляка для европейских клубов
Вчера, 22:57
1
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Генич в 14-м туре РПЛ заметил гол, который мы больше никогда не увидим
Вчера, 13:10
4
ЦСКА получил от Бубнова единицу за матч с «Краснодаром»
Вчера, 11:37
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+