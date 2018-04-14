Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рикардо Лаборде - статистика

Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#21 | Полузащитник
173 см
Колумбия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
8
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3 : 0
14.04.2018
Арсенал
72' - 90'
86'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 2
07.04.2018
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1 : 1
01.04.2018
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 1
17.03.2018
Уфа
76' - 90'
83'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
10.03.2018
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
3 : 1
03.03.2018
Ростов
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар-Пермь
1 : 3
10.12.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 2
03.12.2017
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1 : 4
18.11.2017
Спартак
80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1 : 3
04.11.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4 : 1
29.10.2017
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
2 : 0
23.10.2017
Краснодар
59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
0 : 1
14.10.2017
ЦСКА
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 0
29.09.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 2
24.09.2017
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Анжи
1 : 5
16.09.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
0 : 1
10.09.2017
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2017
Динамо
81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1 : 2
16.07.2017
Краснодар
1' - 90'
17, 33'
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
1
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+