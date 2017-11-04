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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Краснодар
Тосно - Краснодар: обзор матча 04 ноября 2017
Тосно
04.11.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
4'
А. Заболотный
12'
Ф. Смолов
35'
Ю. Газинский
38'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Краснодар
Желтая карточка
Е. Чернов
90'
+2
87'
Замена
И. Жигулев
️️️️
М. Перейра
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
С. Сухарев
87'
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Классон
Замена
Н. Труйич
️️️️
Е. Марков
78'
Замена
Н. Роша
️️️️
В. Галиулин
72'
70'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
Е. Марков
39'
38'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
35'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Газинский
Пас отдал
К. Рамирес
12'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
П. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Пас отдал
Е. Марков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-3
1
Юрченко
23
Чернов
20
Дугалич
25
Буйволов
18
Сухарев
5
Трошечкин
21
Галиулин
14
Карницкий
27
Мирзов
91
Заболотный
20
Марков
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
27
Грицаенко
2
Рамирес
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
90
Смолов
20
Марков
77
Труйич
77
Труйич
20
Марков
21
Галиулин
5
Роша
5
Роша
21
Галиулин
18
Сухарев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Сухарев
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
10
Перейра
10
Жигулев
10
Жигулев
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Классон
Остались в запасе
Тосно
Краснодар
12
Василий Лукичев
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
23
Михайло Ристич
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Тосно - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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