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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Краснодар
Уфа - Краснодар: обзор матча 10 сентября 2017
Уфа
10.09.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
75'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Краснодар
75'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Желтая карточка
А. Засеев
62'
40'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
70
Николай Сафрониди
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЦП
94
Вандерсон
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
4-3-1-2
31
Беленов
33
Сухов
27
Живоглядов
3
Аликин
89
Стоцкий
60
Зубарев
13
Засеев
29
Пауревич
10
Обляков
44
Игбун
8
Сысуев
4-4-1-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
49
Шишкин
14
Мартынович
18
Газинский
92
Подберезкин
10
Перейра
10
Жигулев
7
Классон
90
Смолов
Остались в запасе
Уфа
Краснодар
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
70
Николай Сафрониди
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Евгений Латышонок
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЦП
94
Вандерсон
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
70
Николай Сафрониди
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЦП
94
Вандерсон
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Уфа - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Александр Борисов (Самара)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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