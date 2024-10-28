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Рикардо Лаборде
Новости
Рикардо Лаборде - новости
Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#21 | Полузащитник
173 см
Колумбия
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Публикации
Видео
Кордоба побил клубный рекорд «Краснодара»
2024.10.28 22:00
Фото
Экс-хавбек «Краснодара» Лаборде вернулся в кипрский «Анортосис»
2018.07.25 07:17
Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»
2018.05.01 22:59
6
Фото
Смолов поздравил болельщиков с победой над «Локомотивом» и попрощался с Лаборде
2018.05.01 07:28
Фото
«Краснодар» попрощался с Лаборде. У игрока истек контракт
2018.04.30 23:26
4
«Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет
2018.04.25 20:21
12
Зимой «СКА-Хабаровск» вел переговоры по трансферам Жоаозиньо, Лаборде и нападающего «Манчестер Сити»
2018.03.31 15:24
5
Шалимов признал правильность назначенного пенальти на Зе Луише
2017.08.01 06:05
7
Шалимов: «У Мамаева температура 39, Лаборде повредил заднюю поверхность бедра»
2017.07.23 00:23
4
Лаборде не сыграл с «Тосно» из-за травмы
2017.07.22 23:22
3
Рейнгольд разочаровался в «Рубине»
2017.07.17 09:43
12
Лаборде готов замахнуться с «Краснодаром» на золото
2017.07.17 07:44
8
Ловчев: «Зритель «Рубина» обязательно вернется на трибуны»
2017.07.17 07:16
2
Видео
Дубль Лаборде позволил «Краснодару» выиграть у «Рубина»
2017.07.16 19:47
10
Шалимов: «С такой плотной обороной соперника очень сложно создавать моменты»
2016.10.16 21:09
1
Лаборде: «Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч»
2016.09.25 08:07
1
Кононов: «Доволен игрой футболистов «Краснодара»
2016.08.04 22:54
1
Видео
«Краснодар» – «Биркиркара». Все голы
2016.08.04 21:30
4
Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию
2016.08.04 21:19
7
В «Краснодаре» опровергли информацию о возможном уходе Лаборде
2016.06.26 20:16
Лаборде может перейти в «Рубин»
2016.06.26 19:30
3
Лаборде не сыграет против «Спарты»
2016.02.24 21:22
Лаборде: «В детстве занимался нехорошими вещами»
2016.01.25 13:05
Лаборде: «Краснодар» работает над тем, чтобы стать одним из крупнейших клубов Европы»
2016.01.04 23:18
6
Ташуев: «Краснодар» не сможет переиграть «Габалу»
2015.12.10 19:59
9
Назаренко: «Краснодару» сейчас помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо»
2015.12.06 16:59
Перейра: «Дожали соперника за счет игры низом»
2015.12.01 05:56
Лаборде: «В Краснодаре выложимся по полной»
2015.10.23 06:10
Лаборде и Перейра могут пропустить матч с ХИКом
2015.08.19 16:59
1
РФПЛ. «Зенит» – «Краснодар». Все голы
2015.08.15 18:31
1
2
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