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Рикардо Лаборде
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Рикардо Лаборде - новости
Полузащитник
Имя
Рикардо
Фамилия
Лаборде
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
16 февраля 1988 (35 лет)
Рост
173
Статистика
Новости
Статьи
25 июля 2018
07:17
Фото
Экс-хавбек «Краснодара» Лаборде вернулся в кипрский «Анортосис»
1 мая 2018
22:59
Лаборде: «Краснодар» стал для меня семьей. Никогда не забуду краснодарцев»
7
07:28
Фото
Смолов поздравил болельщиков с победой над «Локомотивом» и попрощался с Лаборде
30 апреля 2018
23:26
Фото
«Краснодар» попрощался с Лаборде. У игрока истек контракт
4
25 апреля 2018
20:21
«Краснодар» после игры с «Локомотивом» попрощается с Лаборде. Футболист провел в клубе пять лет
12
31 марта 2018
15:24
Зимой «СКА-Хабаровск» вел переговоры по трансферам Жоаозиньо, Лаборде и нападающего «Манчестер Сити»
4
1 августа 2017
06:05
Шалимов признал правильность назначенного пенальти на Зе Луише
7
23 июля 2017
00:23
Шалимов: «У Мамаева температура 39, Лаборде повредил заднюю поверхность бедра»
4
22 июля 2017
23:22
Лаборде не сыграл с «Тосно» из-за травмы
3
17 июля 2017
09:43
Рейнгольд разочаровался в «Рубине»
12
07:44
Лаборде готов замахнуться с «Краснодаром» на золото
8
07:16
Ловчев: «Зритель «Рубина» обязательно вернется на трибуны»
2
16 июля 2017
19:47
Видео
Дубль Лаборде позволил «Краснодару» выиграть у «Рубина»
10
16 октября 2016
21:09
Шалимов: «С такой плотной обороной соперника очень сложно создавать моменты»
1
25 сентября 2016
08:07
Лаборде: «Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч»
1
4 августа 2016
22:54
Кононов: «Доволен игрой футболистов «Краснодара»
1
21:30
Видео
«Краснодар» – «Биркиркара». Все голы
4
21:19
Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию
7
26 июня 2016
20:16
В «Краснодаре» опровергли информацию о возможном уходе Лаборде
19:30
Лаборде может перейти в «Рубин»
3
24 февраля 2016
21:22
Лаборде не сыграет против «Спарты»
25 января 2016
13:05
Лаборде: «В детстве занимался нехорошими вещами»
4 января 2016
23:18
Лаборде: «Краснодар» работает над тем, чтобы стать одним из крупнейших клубов Европы»
7
10 декабря 2015
19:59
Ташуев: «Краснодар» не сможет переиграть «Габалу»
9
6 декабря 2015
16:59
Назаренко: «Краснодару» сейчас помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо»
1 декабря 2015
05:56
Перейра: «Дожали соперника за счет игры низом»
23 октября 2015
06:10
Лаборде: «В Краснодаре выложимся по полной»
19 августа 2015
16:59
Лаборде и Перейра могут пропустить матч с ХИКом
1
15 августа 2015
18:31
РФПЛ. «Зенит» - «Краснодар». Все голы
22 июля 2015
20:37
Лаборде продлил контракт с «Краснодаром»
2
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