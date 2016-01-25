Лаборде: «В детстве занимался нехорошими вещами»

Полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде рассказал о своем нелегком детстве.

"Родился я в довольно бедном квартале, поэтому очень даже доводилось. Преступность и наркотики были там повсюду. Мне стыдно об этом вспоминать, но я занимался в детстве нехорошими вещами. В том возрасте мне было сложно думать своей головой, я попал под влияние старших знакомых. Мной банально манипулировали.



Мне казалось, что сделать что-то плохое – это круто и весело. Сейчас я вовсе этим не горжусь, но и вычеркнуть тот период из памяти нельзя – это было. Тем более у меня осталось много знакомых из той жизни. И я жму им руки при встрече", – сказал Лаборде.