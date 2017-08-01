Шалимов признал правильность назначенного пенальти на Зе Луише

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признал, что предвидел назначение пенальти в матче третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» в Москве. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу столичной команды. По словам специалиста, пенальти, назначенный на форварде красно-белых Зе Луише, был справедливым.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Первый тайм, на мой взгляд, провели неплохой, больше контролировали мяч, создавали моменты, почти не пропускали атаки. А если и пропускали, то не так много. Но потом «сделали» пенальти. Хотя я говорил защитникам по поводу таких ситуаций, что надо отбирать не ногами, а корпусом. Нарвались на 11-метровый. Плюс потом штрафной. Это уже высокое индивидуальное мастерство футболиста «Спартака».

А после перерыва было уже тяжело. Старались, но много атак у «Спартака» проходило. Словом, игра местами у нас была неплохая, а результатом, конечно же, неудовлетворены. Нужно двигаться дальше, чтобы такие матчи как минимум не проигрывать.

– На ваш взгляд – пенальти был?

– Да. Посмотрели в перерыве. Чистый 11-метровый.

– Сегодня вы сыграли без чистого форварда. Впереди вышел Клаэссон. Почему сделали такой выбор?

– Потому что Игнатьев забил вчера за дубль. Мы его отправили туда, ведь некоторые футболисты основы восстановились. У Смолова и Лаборде травмы. Больше выбора у нас нет. По ходу игры Клаэссон и Вандерсон менялись местами.