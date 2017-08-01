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    Шалимов признал правильность назначенного пенальти на Зе Луише

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов признал, что предвидел назначение пенальти в матче третьего тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» в Москве. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу столичной команды. По словам специалиста, пенальти, назначенный на форварде красно-белых Зе Луише, был справедливым.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Первый тайм, на мой взгляд, провели неплохой, больше контролировали мяч, создавали моменты, почти не пропускали атаки. А если и пропускали, то не так много. Но потом «сделали» пенальти. Хотя я говорил защитникам по поводу таких ситуаций, что надо отбирать не ногами, а корпусом. Нарвались на 11-метровый. Плюс потом штрафной. Это уже высокое индивидуальное мастерство футболиста «Спартака».

    А после перерыва было уже тяжело. Старались, но много атак у «Спартака» проходило. Словом, игра местами у нас была неплохая, а результатом, конечно же, неудовлетворены. Нужно двигаться дальше, чтобы такие матчи как минимум не проигрывать.

    – На ваш взгляд – пенальти был?

    – Да. Посмотрели в перерыве. Чистый 11-метровый.

    – Сегодня вы сыграли без чистого форварда. Впереди вышел Клаэссон. Почему сделали такой выбор?

    – Потому что Игнатьев забил вчера за дубль. Мы его отправили туда, ведь некоторые футболисты основы восстановились. У Смолова и Лаборде травмы. Больше выбора у нас нет. По ходу игры Клаэссон и Вандерсон менялись местами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 06:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 1 августа 2017, 11:22

      Если человек нормальный и адекватный, то почему бы и не признать очевидное. А то уже и тут истерика началась по поводу этого пенальти. Возможно, просто многие "доморощенные специалисты футбола" не понимают что такое нарушение правил, и что удар по ноге в штрафной - это самый очевидный пенальти.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 07:05

      Два голевых нарушения за Зе. За бьёт когда?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2017, 06:55

      Слова истинного мужчины -хоть не нытик каким был румын.

      5
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      Рейтинг: +210

      azar80 1 августа 2017, 06:41

      Шаля нормальный мужик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 августа 2017, 06:28

      молодец что согласился

      2
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 1 августа 2017, 06:12

      Мужик,а то отрицать очевидное

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > slavutiq70 1 августа 2017, 06:22

      Шалимов вообще последнее время адекватные иинтервью дает.

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