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    Смолов поздравил болельщиков с победой над «Локомотивом» и попрощался с Лаборде

    В минувший понедельник состоялся матч 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал нападающий Федор Смолов.

    Форвард поздравил всех болельщиков с этой победой, а также пожелал Рикардо Лаборде, который покинул команду из-за завершения контракта с клубом, всего наилучшего в будущей карьере.

    «Всех с победой!!! Рикардо, брат, желаю тебе всего наилучшего», – написал Смолов в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    01.05.2018 07:28
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