Смолов поздравил болельщиков с победой над «Локомотивом» и попрощался с Лаборде

В минувший понедельник состоялся матч 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал нападающий Федор Смолов.

Форвард поздравил всех болельщиков с этой победой, а также пожелал Рикардо Лаборде, который покинул команду из-за завершения контракта с клубом, всего наилучшего в будущей карьере.

«Всех с победой!!! Рикардо, брат, желаю тебе всего наилучшего», – написал Смолов в инстаграме.