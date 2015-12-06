Назаренко: «Краснодару» сейчас помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо»

Бывший футболист сборной СССР Леонид Назаренко поделился своими впечатлениями от игры «Краснодара» в первой части чемпионата России.

«Для «Краснодара» 30 очков — нормальный результат. Команда имела проблемы после предыдущего сезона, но сейчас краснодарцам помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо. Это наглядно показало дерби с «Кубанью». Рикардо Лаборде, Вандерсон и Жоаозиньо очень эффективно вышли на замену. Они добавляют скоростей «Краснодару», улучшают качество игры. Все эти футболисты готовы и в стартовом составе спокойно выходить. Потенциал «Краснодара» высок, а пока команда занимает то место, которое заслужила.

Не создаст ли конфликтов нахождение в запасе Вандерсона и Жоаозиньо? Думаю, вряд ли. В «Краснодаре» хорошая атмосфера. Вот если бы сел в запас Ари, то существовал бы риск острой ситуации. Ари такой человек по складу характера, который может создать проблемы, если не будет играть. Вплоть до разрыва с клубом. Ари всегда хочет выходить в «основе», его даже замены выводят из равновесия. Жоаозиньо восстанавливается после травмы, так что его положение понятно, а Вандерсон, возможно, уже привык усиливать игру со скамейки.