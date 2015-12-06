Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Назаренко: «Краснодару» сейчас помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо»

    Назаренко: «Краснодару» сейчас помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо»

    Бывший футболист сборной СССР Леонид Назаренко поделился своими впечатлениями от игры «Краснодара» в первой части чемпионата России.

    «Для «Краснодара» 30 очков — нормальный результат. Команда имела проблемы после предыдущего сезона, но сейчас краснодарцам помогает длинная скамейка и возвращение в строй Жоаозиньо. Это наглядно показало дерби с «Кубанью». Рикардо Лаборде, Вандерсон и Жоаозиньо очень эффективно вышли на замену. Они добавляют скоростей «Краснодару», улучшают качество игры. Все эти футболисты готовы и в стартовом составе спокойно выходить. Потенциал «Краснодара» высок, а пока команда занимает то место, которое заслужила.

    Не создаст ли конфликтов нахождение в запасе Вандерсона и Жоаозиньо? Думаю, вряд ли. В «Краснодаре» хорошая атмосфера. Вот если бы сел в запас Ари, то существовал бы риск острой ситуации. Ари такой человек по складу характера, который может создать проблемы, если не будет играть. Вплоть до разрыва с клубом. Ари всегда хочет выходить в «основе», его даже замены выводят из равновесия. Жоаозиньо восстанавливается после травмы, так что его положение понятно, а Вандерсон, возможно, уже привык усиливать игру со скамейки.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996648
    numo451093
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+