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    Леонид Назаренко

    Тренер
    Имя Леонид
    Отчество Васильевич
    Фамилия Назаренко
    Команда Биолог-Новокубанск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 21 марта 1955
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    11.03.2023 Биолог-Новокубанск 1 : 0 Алания-2 Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Биолог-Новокубанск 26 11 3 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Биолог-Новокубанск 2 : 0 Ессентуки
    30.07.2022 Форте 0 : 0 Биолог-Новокубанск
    07.08.2022 Биолог-Новокубанск 3 : 2 Спартак-Нальчик
    14.08.2022 Ротор 2 : 1 Биолог-Новокубанск
    09.11.2022 Биолог-Новокубанск 3 : 0 Машук-КМВ
    27.08.2022 Биолог-Новокубанск 2 : 1 Кубань Холдинг
    03.09.2022 Алания-2 1 : 1 Биолог-Новокубанск
    18.03.2023 Биолог-Новокубанск 0 : 0 Дружба
    18.09.2022 Легион 1 : 1 Биолог-Новокубанск
    25.09.2022 Биолог-Новокубанск 1 : 2 Черноморец
    01.10.2022 Динамо 0 : 1 Биолог-Новокубанск
    08.10.2022 Биолог-Новокубанск 4 : 1 СКА
    15.10.2022 Чайка 1 : 0 Биолог-Новокубанск
    22.10.2022 Биолог-Новокубанск 1 : 1 Форте
    29.10.2022 Спартак-Нальчик 0 : 1 Биолог-Новокубанск
    04.11.2022 Биолог-Новокубанск 2 : 2 Ротор
    21.08.2022 Машук-КМВ 1 : 2 Биолог-Новокубанск
    13.11.2022 Кубань Холдинг 1 : 2 Биолог-Новокубанск
    11.03.2023 Биолог-Новокубанск 1 : 0 Алания-2
    10.09.2022 Дружба 0 : 1 Биолог-Новокубанск
    25.03.2023 Биолог-Новокубанск 0 : 0 Легион
    01.04.2023 Черноморец 0 : 0 Биолог-Новокубанск
    08.04.2023 Биолог-Новокубанск 0 : 0 Динамо
    15.04.2023 СКА 0 : 0 Биолог-Новокубанск
    22.04.2023 Биолог-Новокубанск 0 : 0 Чайка
    29.04.2023 Ессентуки 0 : 0 Биолог-Новокубанск
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