Леонид Назаренко
Тренер
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 марта 1955
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|21 марта 1955
|Дата
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|Алания-2
|Россия. Вторая лига. Группа 1, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Биолог-Новокубанск
|26
|11
|3
|12
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Биолог-Новокубанск
|2 : 0
|Ессентуки
|30.07.2022
|Форте
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|07.08.2022
|Биолог-Новокубанск
|3 : 2
|Спартак-Нальчик
|14.08.2022
|Ротор
|2 : 1
|Биолог-Новокубанск
|09.11.2022
|Биолог-Новокубанск
|3 : 0
|Машук-КМВ
|27.08.2022
|Биолог-Новокубанск
|2 : 1
|Кубань Холдинг
|03.09.2022
|Алания-2
|1 : 1
|Биолог-Новокубанск
|18.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Дружба
|18.09.2022
|Легион
|1 : 1
|Биолог-Новокубанск
|25.09.2022
|Биолог-Новокубанск
|1 : 2
|Черноморец
|01.10.2022
|Динамо
|0 : 1
|Биолог-Новокубанск
|08.10.2022
|Биолог-Новокубанск
|4 : 1
|СКА
|15.10.2022
|Чайка
|1 : 0
|Биолог-Новокубанск
|22.10.2022
|Биолог-Новокубанск
|1 : 1
|Форте
|29.10.2022
|Спартак-Нальчик
|0 : 1
|Биолог-Новокубанск
|04.11.2022
|Биолог-Новокубанск
|2 : 2
|Ротор
|21.08.2022
|Машук-КМВ
|1 : 2
|Биолог-Новокубанск
|13.11.2022
|Кубань Холдинг
|1 : 2
|Биолог-Новокубанск
|11.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|1 : 0
|Алания-2
|10.09.2022
|Дружба
|0 : 1
|Биолог-Новокубанск
|25.03.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Легион
|01.04.2023
|Черноморец
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|08.04.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Динамо
|15.04.2023
|СКА
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск
|22.04.2023
|Биолог-Новокубанск
|0 : 0
|Чайка
|29.04.2023
|Ессентуки
|0 : 0
|Биолог-Новокубанск