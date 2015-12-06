Назаренко: «Проблема «Зенита» не в тренере, а в мотивации игроков»

Бывший игрок сборной СССР Леонид Назаренко выразил мнение, что причина неудачного выступления «Зенита» в чемпионате России кроется в недостаточной мотивации игроков.

«Проблема «Зенита», мне кажется, не в тренере, а в мотивации игроков. Вряд ли Андре Виллаш-Боаш говорит футболистам, чтобы они играли в Европе на пределе возможностей, а в России спустя рукава. Это происходит подсознательно. Команде недостает настроя в РФПЛ, поэтому «Зенит» потерял много очков, в том числе на «Петровском». Думаю, Виллаш-Боашу не нужно жаловаться на уменьшение количества легионеров. Не в этом заключается неудачное выступление петербуржцев в чемпионате, ведь квалификация россиян у «Зенита» тоже высокая по меркам РФПЛ.

Кто разочаровывает из зенитовских легионеров? Меня в первой части чемпионата разочаровал Мигель Данни. Он много лет выступает в РФПЛ, и нынешний сезон, наверное, худший для него. С точки зрения КПД и объема работы на поле он раньше был гораздо лучше. Это не тот Данни, которого мы видели два-три года назад», – сказал Назаренко.