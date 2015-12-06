Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Назаренко: «Проблема «Зенита» не в тренере, а в мотивации игроков»

    Назаренко: «Проблема «Зенита» не в тренере, а в мотивации игроков»

    Бывший игрок сборной СССР Леонид Назаренко выразил мнение, что причина неудачного выступления «Зенита» в чемпионате России кроется в недостаточной мотивации игроков.

    «Проблема «Зенита», мне кажется, не в тренере, а в мотивации игроков. Вряд ли Андре Виллаш-Боаш говорит футболистам, чтобы они играли в Европе на пределе возможностей, а в России спустя рукава. Это происходит подсознательно. Команде недостает настроя в РФПЛ, поэтому «Зенит» потерял много очков, в том числе на «Петровском». Думаю, Виллаш-Боашу не нужно жаловаться на уменьшение количества легионеров. Не в этом заключается неудачное выступление петербуржцев в чемпионате, ведь квалификация россиян у «Зенита» тоже высокая по меркам РФПЛ.

    Кто разочаровывает из зенитовских легионеров? Меня в первой части чемпионата разочаровал Мигель Данни. Он много лет выступает в РФПЛ, и нынешний сезон, наверное, худший для него. С точки зрения КПД и объема работы на поле он раньше был гораздо лучше. Это не тот Данни, которого мы видели два-три года назад», – сказал Назаренко.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996649
    numo451082
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+