Эммануэль Коррезе - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Коррезе
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Коррезе
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1982 (41 год)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|8
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2011
|1' -29'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|30.04.2011
|1' -58'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29' 58'
|24.04.2011
|1' -77'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.04.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|51'
|09.04.2011
|16' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|78' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|82' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.03.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|46' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|54'
|24.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)