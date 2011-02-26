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    Эммануэль Коррезе - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Эммануэль
    Фамилия Коррезе
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1982 (41 год)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 8 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 1' -29' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    30.04.2011 1' -58' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29' 58'
    24.04.2011 1' -77' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    17.04.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    51'
    09.04.2011 16' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.04.2011 78' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    20.03.2011 82' -90' Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.03.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    06.03.2011 Был в запасе Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 46' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    54'
    24.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    16.10.2010 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    14.08.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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