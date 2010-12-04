Гаэль Германи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Германи
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Гаэль
|Фамилия
|Германи
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|18
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2011
|1' -74'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|50'
|05.02.2011
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|46' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|22.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|34' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|66' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|41'
|13.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|24'
|30.10.2010
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)