Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Шевчук - статистика

Завершил карьеру
12 августа 1985 (41)
#14 | Нападающий
178 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
19
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Металлург
2 : 0
11.05.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Металлург
2 : 0
11.05.2014
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Металлург
0 : 1
03.05.2014
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Карпаты
2 : 2
27.04.2014
Металлург
63' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
20.04.2014
Металлист
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлург
0 : 1
16.04.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Днепр
1 : 0
12.04.2014
Металлург
84' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо К
4 : 0
22.03.2014
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлург
0 : 3
16.03.2014
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Волынь
2 : 0
01.12.2013
Металлург
78' - 90'
83'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Мариуполь
3 : 1
08.11.2013
Металлург
84' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Металлург
0 : 0
26.10.2013
Металлург
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Ворскла
2 : 1
19.10.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Металлург
1 : 3
05.10.2013
Карпаты
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлист
3 : 2
29.09.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Металлург
2 : 3
22.09.2013
Днепр
1' - 90'
43'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
0 : 1
13.09.2013
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Таврия
3 : 1
30.08.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
1 : 2
25.08.2013
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Шахтер
2 : 0
18.08.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Говерла
1 : 1
03.08.2013
Металлург
1' - 90'
15'
85'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлург
3 : 0
27.07.2013
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Заря
0 : 0
22.07.2013
Металлург
1' - 90'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
7
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+