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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 29 сентября 2013
Металлист
29.09.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Металлург
18'
М. Девич
23'
М. Девич
76'
М. Девич
45'
Ю. Штурко
61'
Ю. Штурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
Замена
О. Красноперов
️️️️
К. Хавьер
87'
ГОЛ! 3:2!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
76'
Замена
А. Гомес
️️️️
Марлос
74'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Эдмар
72'
Желтая карточка
Эдмар
69'
63'
Вторая желтая
С. Балич
Желтая карточка
М. Девич
63'
61'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Штурко
57'
Желтая карточка
С. Балич
45'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Штурко
Желтая карточка
П. Ксенз
42'
28'
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
Т. Лазарович
25'
Замена
С. Балич
️️️️
А. Сахневич
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
Марлос
18'
Желтая карточка
К. Хавьер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Алексей Годин
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Дишленкович
18
Гуйе
4
Моледо
6
Азеведо
19
Ксенз
7
Соуза
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
10
Марлос
32
Девич
4-2-4
1
Старцев
22
Сахневич
4
Тейку
5
Нестеров
39
Опанасенко
11
Годин
20
Матяж
21
Штурко
27
Лазарович
14
Шевчук
24
Платон
10
Хавьер
32
Красноперов
32
Красноперов
10
Хавьер
10
Марлос
10
Гомес
10
Гомес
10
Марлос
8
Эдмар
8
Гоменюк
8
Гоменюк
8
Эдмар
22
Сахневич
74
Балич
74
Балич
22
Сахневич
27
Лазарович
42
Писоцкий
42
Писоцкий
27
Лазарович
Остались в запасе
Металлист
Металлург
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
12
Либор Грдличка
ВР
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Статистика матча Металлист - Металлург
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Металлург
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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