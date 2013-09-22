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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 22 сентября 2013
Металлург
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Днепр
1'
Ю. Штурко
45'
А. Сахневич
9'
Н. Калинич
33'
Н. Калинич
75'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
Замена
В. Гавриш
️️️️
И. Матяж
83'
Замена
Сержио
️️️️
Е. Писоцкий
76'
75'
ГОЛ! 2:3!
Р. Зозуля
Пас отдал
Е. Шахов
Замена
А. Максимов
️️️️
А. Годин
68'
66'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Е. Опанасенко
56'
55'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Е. Селезнев
53'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Б. Гама
Пенальти не реализован!
И. Матяж
49'
48'
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 2:2!
А. Сахневич
Пас отдал
Ю. Штурко
45'
44'
Желтая карточка
О. Мазух
Желтая карточка
А. Шевчук
43'
33'
ГОЛ! 1:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Ротань
9'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Ротань
ГОЛ! 1:0!
Ю. Штурко
Пас отдал
Е. Писоцкий
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
4
Матеус
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Алексей Годин
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-3
12
Грдличка
4
Матеус
39
Опанасенко
13
Коротецкий
22
Сахневич
11
Годин
20
Матяж
42
Писоцкий
21
Штурко
24
Платон
14
Шевчук
4-3-3
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
3
Мазух
23
Стринич
29
Ротань
14
Кравченко
16
Гама
9
Калинич
99
Матеус
11
Селезнев
42
Писоцкий
77
Сержио
77
Сержио
42
Писоцкий
20
Матяж
14
Гавриш
14
Гавриш
20
Матяж
11
Годин
25
Максимов
25
Максимов
11
Годин
9
Калинич
28
Шахов
28
Шахов
9
Калинич
11
Селезнев
22
Коноплянка
22
Коноплянка
11
Селезнев
16
Гама
10
Зозуля
10
Зозуля
16
Гама
Остались в запасе
Металлург
Днепр
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
10
Жуниор
АП
Главный тренер
Сергей Пучков
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
10
Жуниор
АП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
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2016.01.13 16:11
2
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2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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