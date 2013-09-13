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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 13 сентября 2013
Металлург
13.09.2013, пятница, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
38'
П. Фонтанелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
85'
Замена
Э. Бакай
️️️️
Л. Матос
Замена
А. Максимов
️️️️
И. Матяж
77'
Желтая карточка
И. Коротецкий
76'
71'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Замена
Жуниор
️️️️
С. Рудыка
71'
67'
Замена
С. Риера
️️️️
А. Гай
57'
Желтая карточка
М. Бергер
49'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Антонов
Замена
И. Коротецкий
️️️️
С. Балич
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
П. Фонтанелло
Пас отдал
П. Кутас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-2-4
12
Грдличка
74
Балич
4
Тейку
4
Матеус
39
Опанасенко
20
Матяж
42
Писоцкий
24
Платон
21
Штурко
14
Шевчук
9
Рудыка
3-2-2-1-2
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
77
Кутас
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
21
Бобко
69
Антонов
80
Приёмов
74
Балич
13
Коротецкий
13
Коротецкий
74
Балич
20
Матяж
25
Максимов
25
Максимов
20
Матяж
9
Рудыка
10
Жуниор
10
Жуниор
9
Рудыка
3
Лео Матос
19
Бакай
19
Бакай
3
Лео Матос
19
Гай
99
Риера
99
Риера
19
Гай
69
Антонов
22
Самодин
22
Самодин
69
Антонов
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
Главный тренер
Сергей Пучков
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Славутич-Арена
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