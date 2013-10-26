Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 26 октября 2013
Металлург
26.10.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
Желтая карточка
С. Рудыка
90'
+3
88'
Желтая карточка
Александре
Желтая карточка
С. Балич
88'
82'
Желтая карточка
Д. О'Ди
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Р. Платон
72'
70'
Замена
Александре
️️️️
Г. Нельсон
46'
Замена
К. Макридис
️️️️
Р. Мамутов
Замена
Лео
️️️️
А. Шевчук
46'
Желтая карточка
А. Годин
43'
Замена
Л. Грдличка
️️️️
М. Старцев
39'
30'
Желтая карточка
В. Чечер
28'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
30
Лео
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
14
Александре
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
19
Даниэль
ЦФ
3-1-2-4
1
Старцев
74
Балич
39
Опанасенко
20
Монахов
14
Гавриш
25
Максимов
11
Годин
24
Платон
9
Рудыка
21
Штурко
14
Шевчук
4-4-1-1
13
Бандура
31
Зотов
44
Чечер
21
О'Ди
50
Болбат
8
Нельсон
10
Лазич
6
Морозюк
33
Мамутов
90
Безлихотнов
18
Мораес
14
Шевчук
30
Лео
30
Лео
14
Шевчук
1
Старцев
12
Грдличка
12
Грдличка
1
Старцев
24
Платон
27
Лазарович
27
Лазарович
24
Платон
8
Нельсон
14
Александре
14
Александре
8
Нельсон
33
Мамутов
13
Макридис
13
Макридис
33
Мамутов
Остались в запасе
Металлург
Металлург
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Сергей Пучков
19
Даниэль
ЦФ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
19
Даниэль
ЦФ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Металлург - Металлург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+