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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 20 апреля 2014
Металлург
20.04.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Металлист
3'
В. Гоменюк
31'
В. Гоменюк
70'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
87'
Желтая карточка
П. Ксенз
Желтая карточка
В. Приёмов
82'
78'
Замена
О. Красноперов
️️️️
Д. Соуза
Замена
Сержио
️️️️
Т. Лазарович
74'
73'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Гоменюк
70'
ГОЛ! 0:3!
С. Бланко
62'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Эдмар
Замена
И. Матяж
️️️️
Н. Татарков
46'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Гавриш
46'
Желтая карточка
С. Балич
36'
31'
ГОЛ! 0:2!
В. Гоменюк
Пас отдал
А. Гомес
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
П. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
77
Сержио
ЛП
21
Игорь Жураховский
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
7
Диего Соуза
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
4-2-1-3
12
Боровик
74
Балич
5
Нестеров
13
Коротецкий
22
Сахневич
55
Йокич
14
Гавриш
11
Татарков
80
Приёмов
27
Лазарович
21
Штурко
4-2-2-2
29
Горяинов
19
Ксенз
18
Гуйе
6
Азеведо
19
Пшеничных
29
Бланко
8
Эдмар
10
Марлос
10
Хавьер
10
Гомес
8
Гоменюк
27
Лазарович
77
Сержио
77
Сержио
27
Лазарович
11
Татарков
20
Матяж
20
Матяж
11
Татарков
14
Гавриш
28
Юсов
28
Юсов
14
Гавриш
8
Эдмар
7
Соуза
7
Соуза
8
Эдмар
8
Гоменюк
90
Богданов
90
Богданов
8
Гоменюк
Соуза
32
Красноперов
32
Красноперов
Соуза
Остались в запасе
Металлург
Металлист
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
9
Сергей Рудыка
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Славутич-Арена
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Металлург
Металлист
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2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
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2018.11.23 23:58
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Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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