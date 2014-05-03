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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 03 мая 2014
Металлург
03.05.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
55'
О. Баранник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
67'
Желтая карточка
А. Даллку
Замена
А. Сахневич
️️️️
Е. Опанасенко
66'
55'
ГОЛ! 0:1!
О. Баранник
Замена
Л. Грдличка
️️️️
М. Старцев
46'
Замена
В. Гавриш
️️️️
И. Коротецкий
44'
33'
Замена
О. Баранник
️️️️
О. Мищенко
Желтая карточка
Р. Платон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
20
Иван Матяж
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Юрий Павлик
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
14
Максим Марусич
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-2-5
1
Старцев
39
Опанасенко
13
Коротецкий
5
Нестеров
77
Сержио
20
Матяж
24
Платон
28
Юсов
21
Штурко
9
Рудыка
80
Приёмов
3-4-1-2
31
Богуш
4
Даллку
3
Ткачук
84
Романчук
99
Мищенко
69
Дедечко
44
Пердута
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
18
Яхович
1
Старцев
12
Грдличка
12
Грдличка
1
Старцев
39
Опанасенко
22
Сахневич
22
Сахневич
39
Опанасенко
13
Коротецкий
14
Гавриш
14
Гавриш
13
Коротецкий
99
Мищенко
24
Баранник
24
Баранник
99
Мищенко
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
11
Никита Татарков
ЛВ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
14
Максим Марусич
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
11
Никита Татарков
ЛВ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Милош Йокич
ОП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Остались в запасе
14
Максим Марусич
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Металлург - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
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