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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 22 марта 2014
Динамо К
22.03.2014, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Металлург
44'
Д. Мбокани
75'
О. Гусев
86'
О. Гусев
88'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
ГОЛ! 4:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
О. Гусев
88'
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Пас отдал
М. Велозу
86'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Д. Гармаш
78'
76'
Замена
Р. Платон
️️️️
Д. Юсов
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
Пас отдал
М. Велозу
75'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
73'
72'
Замена
А. Годин
️️️️
В. Приёмов
Желтая карточка
Л. Аруна
71'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Ю. Бельханда
67'
64'
Замена
Ю. Штурко
️️️️
Сержио
57'
Желтая карточка
Д. Юсов
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Силва
44'
32'
Желтая карточка
С. Балич
31'
Желтая карточка
Сержио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
9
Сергей Рудыка
ОП
80
Владимир Приёмов
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Алексей Годин
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рыбка
8
Макаренко
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
44
Велозу
20
Бельханда
17
Ленс
19
Гармаш
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-3-1
12
Боровик
22
Сахневич
5
Нестеров
13
Коротецкий
74
Балич
14
Гавриш
9
Рудыка
42
Писоцкий
80
Приёмов
77
Сержио
28
Юсов
20
Бельханда
25
Аруна
25
Аруна
20
Бельханда
19
Гармаш
5
Вукоевич
5
Вукоевич
19
Гармаш
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
80
Приёмов
11
Годин
11
Годин
80
Приёмов
28
Юсов
24
Платон
24
Платон
28
Юсов
77
Сержио
21
Штурко
21
Штурко
77
Сержио
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
27
Тарас Лазарович
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Динамо К - Металлург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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