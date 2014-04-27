Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 27 апреля 2014
Карпаты
27.04.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Металлург
43'
М. Бартулович
56'
С. Зенев
49'
Д. Юсов
88'
А. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
90'
+3
Красная карточка
А. Годин
Желтая карточка
Д. Лепа
90'
88'
ГОЛ! 2:2!
А. Годин
Желтая карточка
Е. Бохашвили
85'
Замена
Д. Лепа
️️️️
Я. Мартынюк
81'
77'
Замена
А. Годин
️️️️
И. Матяж
71'
Желтая карточка
С. Рудыка
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
66'
63'
Замена
А. Шевчук
️️️️
Р. Платон
59'
Желтая карточка
Р. Платон
ГОЛ! 2:1!
С. Зенев
Пас отдал
М. Бартулович
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Юсов
46'
Замена
Сержио
️️️️
С. Балич
ГОЛ! 1:0!
М. Бартулович
Пас отдал
С. Зенев
43'
28'
Желтая карточка
Д. Юсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
91
Юрий Яструб
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
11
Алексей Годин
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пидкивка
21
Костевич
6
Балажиц
32
Пластун
11
Мирошниченко
9
Мартынюк
20
Даушвили
8
Чачуа
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Зенев
4-1-1-4
1
Старцев
22
Сахневич
13
Коротецкий
39
Опанасенко
74
Балич
14
Гавриш
20
Матяж
21
Штурко
9
Рудыка
24
Платон
28
Юсов
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
9
Мартынюк
11
Лепа
11
Лепа
9
Мартынюк
74
Балич
77
Сержио
77
Сержио
74
Балич
20
Матяж
11
Годин
11
Годин
20
Матяж
24
Платон
14
Шевчук
14
Шевчук
24
Платон
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
19
Юрий Габовда
ЦФ
91
Юрий Яструб
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
91
Юрий Яструб
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
39
Денис Васин
ЦФ
Остались в запасе
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Карпаты - Металлург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Металлург
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+