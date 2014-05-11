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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлург
Металлург - Металлург: обзор матча 11 мая 2014
Металлург
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
37'
А. Мораес
40'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлург
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Александре
88'
Замена
А. Насонов
️️️️
В. Прийма
86'
83'
Замена
И. Жураховский
️️️️
И. Матяж
Желтая карточка
Г. Зотов
81'
Замена
Г. Казарян
️️️️
С. Болбат
79'
72'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Сержио
54'
Желтая карточка
А. Нестеров
ГОЛ! 2:0!
А. Мораес
Пас отдал
Александре
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Мораес
Пас отдал
С. Болбат
37'
Желтая карточка
В. Прийма
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Геворг Казарян
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
55
Милош Йокич
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
4-4-1-1
79
Панькив
50
Болбат
4
Прийма
44
Чечер
31
Зотов
6
Морозюк
10
Лазич
14
Александре
22
Пляцикас
13
Макридис
18
Мораес
2-1-2-5
12
Боровик
22
Сахневич
5
Нестеров
14
Гавриш
20
Матяж
77
Сержио
28
Юсов
21
Штурко
80
Приёмов
9
Рудыка
14
Шевчук
14
Александре
21
О'Ди
21
О'Ди
14
Александре
4
Прийма
23
Насонов
23
Насонов
4
Прийма
50
Болбат
8
Казарян
8
Казарян
50
Болбат
20
Матяж
21
Жураховский
21
Жураховский
20
Матяж
77
Сержио
11
Татарков
11
Татарков
77
Сержио
Остались в запасе
Металлург
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
55
Милош Йокич
ОП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
31
Сергей Каретник
ПП
20
Амаду Мутари
ПП
91
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Либор Грдличка
ВР
55
Милош Йокич
ОП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Металлург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Метеор
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