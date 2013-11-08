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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 08 ноября 2013
Мариуполь
08.11.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Металлург
3'
Е. Опанасенко (АГ)
33'
Майкон
50'
А. Довгий
70'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Довгий
90'
+1
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
85'
84'
Замена
А. Шевчук
️️️️
Лео
83'
Замена
А. Нестеров
️️️️
С. Рудыка
Замена
В. Кулач
️️️️
Майкон
73'
70'
ГОЛ! 3:1!
И. Матяж
Пас отдал
С. Рудыка
66'
Замена
А. Годин
️️️️
Ю. Штурко
Желтая карточка
Р. Емельянов
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Довгий
Пас отдал
А. Путивцев
50'
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Пас отдал
Р. Фомин
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Е. Опанасенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Майкон
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
30
Лео
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
3-3-2-2
12
Худжамов
32
Ищенко
18
Ордец
91
Бутко
5
Путивцев
92
Емельянов
2
Полянский
19
Федотов
6
Довгий
19
Фомин
5
Майкон
3-1-2-1-3
12
Грдличка
22
Сахневич
39
Опанасенко
74
Балич
14
Гавриш
25
Максимов
20
Матяж
10
Жуниор
21
Штурко
9
Рудыка
30
Лео
6
Довгий
13
Яворский
13
Яворский
6
Довгий
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
5
Майкон
10
Кулач
10
Кулач
5
Майкон
9
Рудыка
5
Нестеров
5
Нестеров
9
Рудыка
21
Штурко
11
Годин
11
Годин
21
Штурко
30
Лео
14
Шевчук
14
Шевчук
30
Лео
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
1
Максим Старцев
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Евгений Гальчук
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Мариуполь - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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