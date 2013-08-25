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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 25 августа 2013
Металлург
25.08.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
68'
Ю. Штурко
11'
Д. Мбокани
67'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
90'
+4
Желтая карточка
О. Гусев
90'
+4
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
Вторая желтая
Матеус
90'
+3
Замена
Т. Лазарович
️️️️
И. Матяж
84'
Замена
Сержио
️️️️
А. Сахневич
76'
Желтая карточка
Матеус
75'
71'
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
70'
Желтая карточка
А. Драгович
ГОЛ! 1:2!
Ю. Штурко
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ю. Бельханда
66'
Желтая карточка
Д. Ленс
Замена
Жуниор
️️️️
А. Годин
64'
42'
Желтая карточка
Л. Аруна
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
22
Андрей Сахневич
ЛЗ
4
Матеус
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ПЗ
21
Юрий Штурко
ЛП
9
Сергей Рудыка
(К)
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
20
Иван Матяж
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-4-2
12
Грдличка
22
Сахневич
4
Матеус
4
Тейку
39
Опанасенко
21
Штурко
9
Рудыка
11
Годин
42
Писоцкий
14
Шевчук
20
Матяж
4-1-2-2-1
35
Коваль
20
Гусев
34
Хачериди
15
Драгович
14
Тремулинас
5
Вукоевич
20
Бельханда
25
Аруна
7
Ярмоленко
17
Ленс
70
Мбокани
22
Сахневич
77
Сержио
77
Сержио
22
Сахневич
11
Годин
10
Жуниор
10
Жуниор
11
Годин
20
Матяж
27
Лазарович
27
Лазарович
20
Матяж
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Пучков
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Пучков
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлург - Динамо К
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Славутич-Арена
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