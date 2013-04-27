Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрик Йендришек - статистика

Завершил карьеру
26 октября 1986 (39)
#26 | Нападающий
176 см | 71 кг
Словакия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
1 : 0
27.04.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
10.02.2013
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.02.2013
Фрайбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 0
26.01.2013
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
0 : 0
19.01.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 0
08.12.2012
Гройтер Фюрт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 1
01.12.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
0 : 2
28.11.2012
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
3 : 0
25.11.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1 : 2
17.11.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 0
10.11.2012
Гамбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
1 : 1
03.11.2012
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
0 : 2
27.10.2012
Боруссия Д
1' - 61'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
0 : 2
20.10.2012
Фрайбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 0
06.10.2012
Нюрнберг
1' - 82'
36'
60'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 1
30.09.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 2
26.09.2012
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
22.09.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 3
16.09.2012
Хоффенхайм
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2 : 0
01.09.2012
Фрайбург
53' - 90'
Главные новости
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
4
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
1
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+