Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 03 ноября 2012
Боруссия М
03.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
49'
И. Де Камарго
77'
Д. Калиджиури (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
90'
+2
Замена
Э. Йендришек
️️️️
М. Крузе
90'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Макиади
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Калиджиури
Замена
П. Млапа
️️️️
И. Де Камарго
73'
Замена
М. Ханке
️️️️
П. Херрманн
72'
68'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
С. Фрайс
ГОЛ! 1:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
О. Вендт
49'
Желтая карточка
М. Штранцль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
39
Штранцль
17
Вендт
4
Брауверс
18
Аранго
14
Маркс
10
Рупп
7
Херрманн
9
Де Камарго
3-2-3-1-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
11
Крмас
23
Муйджа
7
Шмид
9
Фрайс
16
Макиади
23
Шустер
20
Калиджиури
10
Крузе
7
Херрманн
9
Ханке
9
Ханке
7
Херрманн
9
Де Камарго
26
Млапа
26
Млапа
9
Де Камарго
10
Крузе
26
Йендришек
26
Йендришек
10
Крузе
16
Макиади
31
Геде
31
Геде
16
Макиади
9
Фрайс
10
Розенталь
10
Розенталь
9
Фрайс
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+