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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 06 октября 2012
Фрайбург
06.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Нюрнберг
36'
С. Макиади
90+2'
Д. Калиджиури (П)
90+3'
М. Терраццино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
ГОЛ! 3:0!
М. Терраццино
Пас отдал
С. Макиади
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Калиджиури
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Чендлер
Желтая карточка
Ю. Шустер
86'
Замена
М. Терраццино
️️️️
Э. Йендришек
82'
80'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
Т. Пекхарт
79'
Желтая карточка
Р. Шефер
72'
Замена
М. Франтц
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
Э. Йендришек
60'
46'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Мак
Замена
С. Фрайс
️️️️
М. Крузе
46'
Желтая карточка
М. Муйджа
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Макиади
Пас отдал
Э. Йендришек
36'
35'
Желтая карточка
Х. Пинола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
3-2-3-1-1
1
Бауманн
3
Дианье
25
Сорг
28
Гинтер
7
Шмид
23
Муйджа
26
Йендришек
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Крузе
3-3-2-2
1
Шефер
22
Чендлер
5
Клозе
22
Пинола
36
Коэн
3
Симонс
5
Балич
10
Кийотаке
21
Мак
17
Пекхарт
91
Полтер
10
Крузе
9
Фрайс
9
Фрайс
10
Крузе
26
Йендришек
33
Терраццино
33
Терраццино
26
Йендришек
21
Мак
35
Эссвайн
35
Эссвайн
21
Мак
5
Балич
8
Франтц
8
Франтц
5
Балич
17
Пекхарт
10
Гебхарт
10
Гебхарт
17
Пекхарт
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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