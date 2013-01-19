Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 19 января 2013
Майнц
19.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
90'
+1
Вторая желтая
Ш. Паркер
89'
Желтая карточка
Ш. Паркер
86'
79'
Замена
И. Сантини
️️️️
К. Геде
Желтая карточка
Б. Свенссон
75'
68'
Замена
И. Хен
️️️️
Ф. Дианье
Замена
Ш. Паркер
️️️️
М. Калиджиури
68'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ю. Полански
68'
45'
Желтая карточка
П. Крмас
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
23'
16'
Желтая карточка
К. Геде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
44
Марк Лаис
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
15
Диас
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
8
Полански
23
Иваншиц
9
Мюллер
33
Калиджиури
11
Салаи
3-2-3-1-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
11
Крмас
7
Шмид
6
Хеденстад
23
Флум
23
Шустер
31
Геде
20
Калиджиури
10
Крузе
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
33
Калиджиури
9
Паркер
9
Паркер
33
Калиджиури
8
Полански
10
Малли
10
Малли
8
Полански
3
Дианье
21
Хен
21
Хен
3
Дианье
31
Геде
18
Сантини
18
Сантини
31
Геде
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
33
Хайнц Мюллер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+