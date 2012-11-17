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Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 17 ноября 2012
Ганновер-96
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
33'
М. Абделлауе (П)
12'
Д. Шмид
55'
Я. Розенталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
86'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
М. Муйджа
84'
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Я. Розенталь
76'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
А. Собич
74'
73'
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
С. Хусти
73'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Х. Сакаи
62'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Я. Розенталь
Пас отдал
М. Крузе
Замена
С. Пинту
️️️️
К. Шульц
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Абделлауе
33'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
4-2-1-3
20
Цилер
5
Хагги
5
Эггиманн
19
Шульц
2
Сакаи
9
Хусти
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
92
Диуф
13
Шлаудрафф
3-2-2-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
11
Крмас
23
Муйджа
7
Шмид
23
Шустер
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
19
Шульц
18
Пинту
18
Пинту
19
Шульц
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
2
Сакаи
11
Конан
11
Конан
2
Сакаи
23
Муйджа
6
Хеденстад
6
Хеденстад
23
Муйджа
16
Макиади
31
Геде
31
Геде
16
Макиади
10
Розенталь
11
Дембеле
11
Дембеле
10
Розенталь
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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