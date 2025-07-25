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Чичарито
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Чичарито - новости
Завершил карьеру
1 июня 1988 (38), Гвадалахара
#14 | Нападающий
175 см | 68 кг
Мексика
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Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито
27 июля
Чичарито извинился за свои слова о женщинах
2025.07.25 09:35
5
Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин
2025.07.24 10:47
6
В АПЛ сменился лучший мексиканский бомбардир
2025.01.06 14:58
Тошич сообщил, что перешел из «МЮ» в ЦСКА из-за Чичарито
2024.10.18 11:55
1
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
35-летний Чичарито нашел новый клуб
2024.01.24 19:17
2
Чичарито и Вела не сыграют за Мексику на ЧМ-2022
2022.09.21 09:49
1
Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато
2022.04.24 12:26
4
Видео
МЛС. Гол Чичарито помог «Гэлакси» победить «Остин», это его седьмой мяч в последних пяти матчах
2021.05.16 08:40
Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3
2021.05.14 10:53
1
Видео
МЛС. Гол и ассист Чичарито принесли «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби
2021.05.09 08:33
3
Кейлор Навас – лучший игрок десятилетия в КОНКАКАФ по версии IFFHS
2021.02.06 10:37
Чичарито: «Иногда удивляюсь, что мне платят столько денег, в то время как врачи и ученые ничего не зарабатывают»
2020.04.12 09:50
3
Видео
Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2020.01.21 20:21
4
Mundo Deportivo: Чичарито перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС
2020.01.18 14:18
Чичарито перешел в «Севилью» за 7,7 миллионов
2019.09.02 14:14
3
Marca: Чичарито за 10 миллионов перейдет в «Севилью»
2019.08.31 14:00
«Фиорентина» интересуется Чичарито
2019.07.07 13:33
Чичарито – первый мексиканец с 50-ю голами в АПЛ. Все забиты из пределов штрафной
2019.02.22 23:34
4
«Валенсия» предложила 8 миллионов за Чичарито. «Вест Хэм» рассчитывает заработать 12-14 миллионов
2019.01.26 13:09
Фото
Девушка Чичарито объявила о беременности
2019.01.20 09:39
13
«Вест Хэм» хочет сохранить Чичарито. Игрок близок к переходу в «Валенсию»
2019.01.15 19:17
Чичарито близок к переходу в «Валенсию»
2018.12.31 08:23
1
Чичарито – лучший игрок матча между Южной Кореей и Мексикой
2018.06.23 20:10
Видео
Чичарито – первый игрок в истории сборной Мексики, который забил 50 мячей
2018.06.23 19:35
1
Фото
Чичарито попросил мексиканцев не кричать «puto» на матчах ЧМ во избежание санкций ФИФА
2018.06.20 20:54
1
Чичарито: «Главная цель Мексики на ЧМ-2018 – выйти в финал»
2018.06.18 08:55
3
Чичарито: «Почему бы Мексике не выиграть чемпионат мира-2018?»
2018.06.13 19:41
5
Чичарито – о вечеринке с проститутками: «Хочу рассказать, как все было на самом деле»
2018.06.12 07:32
10
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