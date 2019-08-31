Marca: Чичарито за 10 миллионов перейдет в «Севилью»

Нападающий «Вест Хэма» Чичарито в ближайшее время сменит команду, сообщает Marca.

По информации источника, мексиканец перейдет в «Севилью». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Ожидается, что в воскресенье 31-летний футболист пройдет медобследование и заключит с испанским клубом трехлетний контракт.