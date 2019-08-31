Marca: Чичарито за 10 миллионов перейдет в «Севилью»

Нападающий «Вест Хэма» Чичарито в ближайшее время сменит команду, сообщает Marca.
По информации источника, мексиканец перейдет в «Севилью». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Ожидается, что в воскресенье 31-летний футболист пройдет медобследование и заключит с испанским клубом трехлетний контракт.
- Чичарито выступал за «Вест Хэм» с июля 2017 года.
- В составе лондонской команды форвард сыграл 63 матча, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.