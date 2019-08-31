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    Marca: Чичарито за 10 миллионов перейдет в «Севилью»

    Нападающий «Вест Хэма» Чичарито в ближайшее время сменит команду, сообщает Marca.

    По информации источника, мексиканец перейдет в «Севилью». Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

    Ожидается, что в воскресенье 31-летний футболист пройдет медобследование и заключит с испанским клубом трехлетний контракт.

    • Чичарито выступал за «Вест Хэм» с июля 2017 года.
    • В составе лондонской команды форвард сыграл 63 матча, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Marca

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